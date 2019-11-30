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Uludere'de öğrencilere sinema sınıfı açıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde minik öğrenciler için sinema sınıfı açıldı.

30.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:47Uludere'de öğrencilere sinema sınıfı açıldı
'ın ilçesinde minik öğrenciler için sinema sınıfı açıldı. Uludere kaymakamlığı ilçede bir çok okulda sinemayı öğrencilerle buluşturdu.

İlçeye bağlı Hilal beldesindeki Gülbahçe anaokulunda minik öğrenciler için açılan sınıfta film izleyen öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı. Okullarda eğitim gören öğrencilerin daha iyi ortamlarda öğrenimlerini devam ettirmesi, başarı seviyelerinin en üst düzeye ulaşması, sanat ve düşün rüzgarlarını hissetmeleri amaçlı sinema sınıf projesi öğrenciler için eğitime açıldı. Hilal Gülbahçesi anaokulu Müdürü Büşra Gümüş "Uludere Kaymakamımız Ahmet ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'a okula verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bir çok okulumuzda bu tür sınıflar yok, ilçe kaymakamız eğitim seferberliği başlattı bu kapsamda hayata geçirilen bir çok proje oldu, onlardan biri de bu güzel sınıftı. Çok teşekkür ederim tekrar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.

İlçe Kaymamı Ahmet Solmaz ise bir çok projenin hayata geçtiğini bu kapsamda binlerce öğrencinin daha verimli bir eğitim gördüklerini ifade etti. Solmaz, "İlçemize geldiğimiz ilk andan itibaren eğitim öğretime çok ağırlık verdik. Valimiz Ali Hamza Pehlivan öncülüğünde başlattığımız eğitim seferberliği gün gittikçe daha çok ilerliyor. Neredeyse tüm okullarımızı ziyaret ettik ve her okulun eksiğini giderdik. Çok şükür ilçe genelinde şimdi her zamankinden daha çok eğitimde verim alıyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Uludere, Solmaz, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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