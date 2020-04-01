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Uludere'de yaşlıların maaşları evlerinde teslim edildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşını evlerinin kapısında teslim etti.

01.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:13
Uludere'de yaşlıların maaşları evlerinde teslim edildi
Şırnak 'ın Uludere ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşını evlerinin kapısında teslim etti.

Uludere Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü ve riskli grupta yer alan vatandaşların maaşlarını kapılarında teslim ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara her türlü hizmeti sağlayan Uludere Vefa Sosyal Destek Grubu emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlara, emekli aylıklarını kapısına kadar götürerek teslim etti.

Tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı alınacak en önemli tedbirin evde kalmak olduğu hatırlatan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Korona virüs ile ilgili çok şey bilmiyoruz ama 65 yaş üzerindekilerin ağır şekilde etkilediğini ve yayılmayı engellemek için en önemli şeyin evde kalmak olduğunu biliyoruz. Bu nedenle risk grubundaki engelliler ile yaşları ileri olan Uludereli vatandaşların sokağa çıkmak zorunda kalmamaları için alışveriş ihtiyacından sonra şimdi de aldıkları maaşları kapılarına götürüyoruz. Ülke olarak bu zorlu durumu minimum hasarla atlatmak, yayılmayı azaltmak, koca çınarlarımızı riske sokmamak için lütfen evinde kal Türkiye" dedi.

Kalabalık ortamları mümkün olduğu kadar azaltmaya çalıştıklarını aktaran Kaymakam Solmaz, "Uludere Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizi oluşturduk. Elbette çalışanlarımızı da riske sokmak istemeyiz. Bu nedenle uygulamada görevli personel, düzenli kontrol edilecek, hijyen kurullarına uygun olarak maske ve eldiven takıyor" dedi. - ŞIRNAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Uludere, Şırnak, Güncel
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