Menü
Haberler ›› Güncel ››Uludere-Şırnak karayolu, sağanak yağış nedeni ile kapandı - Güncel

Uludere-Şırnak karayolu, sağanak yağış nedeni ile kapandı

Şırnak ile Uludere'yi bağlayan karayolu, sağanak yağış nedeni ile meydana gelen bozulmaların ardından trafiğe kapandı.

18.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:38
Uludere-Şırnak karayolu, sağanak yağış nedeni ile kapandı
Şırnak ile Uludere 'yi bağlayan karayolu, sağanak yağış nedeni ile meydana gelen bozulmaların ardından trafiğe kapandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Şırnak'ta dün gece yarısından itibaren etkisini gösteren sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak yağış nedeni ile birçok çay ve dere taştı. Sağanak yağış nedeni ile Şırnak-Uludere karayolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, bölgeye gönderilen ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Uludere, Şırnak, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü