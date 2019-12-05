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Uludereli kadınlar hem öğreniyor hem para kazanıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki yıl önce açılan Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) şimdiye kadar 500 öğrenci sertifika aldı.

05.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:37Uludereli kadınlar hem öğreniyor hem para kazanıyor
'ın ilçesinde iki yıl önce açılan Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) şimdiye kadar 500 öğrenci sertifika aldı. Meslek öğrenen onlarca kadın, el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

Uludere ilçe merkezinde iki yıl önce açılan ADEM sayesinde yüzlerce kadın ve genç kız mesleki eğitim alma fırsatı buldu. Bugüne kadar 500'e yakın öğreniciye eğitim verip sertifika almalarını sağlayan ADEM, bu yıl tekrar kayıt almaya başladı. Yoğun başvurular sonucu ADEM'de ek sınıflar açıldı. ADEM'de eğitim alıp kursu başarı ile bitiren kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri satıp aile ekonomisine katkı sunuyor.

Kadınlar boş zamanlarını değerlendiriyor

Kurslar hakkında bilgi veren ADEM Koordinatörü Berivan Ürek, ilk zamanlar çok fazla ilgi görmediklerini fakat şu anda yoğunluk nedeni ile ek sınıflar açtıklarını söyledi. Ürek, "Uludere'de ADEM, sosyal aktivite eksikliğini gidermeye çalışıyor. Kadınlara kendilerini geliştirmeleri için destek sunuyor. Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de boş zamanlarını değerlendiriyor. Biz kadınlarımıza malzeme desteğinde bulunuyoruz. Yaptıkları malzemeleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Şu anda 120 kursiyerimiz var" dedi.

9 yıldır kilim kurs hocalığı yapan Nazife Ürek ise yüzlerce kursiyerin bünyelerinde eğitim aldığını söyledi. Ürek, "Yaklaşık 2 yıldır bu ilçede aile destek merkezi açıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu yer bizler için çok güzel oldu. Uludereli kadınların yüzde 50'si bu Aile Destek Merkezi'nden faydalandı" diye konuştu. - ŞIRNAK

Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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