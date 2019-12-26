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Uludereli vatandaşlar Mantar Üretim Projesi ile iş sahibi oluyor

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamlığının desteği ile vatandaşlar, mantar tesisinde hem üretime katılıyor hem de iş sahibi oluyor.

26.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:55 Uludereli vatandaşlar Mantar Üretim Projesi ile iş sahibi oluyor

'ın İlçe Kaymakamlığının desteği ile vatandaşlar, mantar tesisinde hem üretime katılıyor hem de iş sahibi oluyor.


Uludere Kaymakamlığı tarafından Mantar Üretim Projesi hayata geçirildi. Proje ile birlikte yüzlerce vatandaş hem mantar üretimine katkıda bulunmaya hem de iş sahibi olmaya başladı.


Konu ile ilgili konuşan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Vatandaşlarımızla birlikte farklı alanlarda Uludere'ye değer katacak çalışmaları pratiğe dökmek bizleri oldukça memnun etmektedir. Bugün burada Mantar Üretim Projesi kapsamında oluşturulan üretim alanını inceledik. Masa başında emek harcadığımız projelerimizin uygulama safhalarını görmek bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir. Her şey seninle başlar Uludere sloganıyla ilçemizde başlattığımız bu projelerde emekleri olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK


Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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