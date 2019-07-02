Ulugöl'de en büyük balığı yakalamak için yarıştılar

ORDU'nun Gölköy ilçesindeki doğa harikası Ulugöl'de, olta balıkçıları gölde yaşayan en büyük balığı yakalamak için olta attı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Gölköy Belediye Başkanlığı , Gölköy Avcılar Derneği ile Egem Outdoor katkılarıyla Ordu 'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl'de olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Oltacılar, sadece alabalığın yaşadığı gölde, abant alası tür balığı yakalamak için zamanla yarıştı. 57 yarışmacının katıldığı yarışta olta balıkçılarından Mustafa Çalış yakaladığı 49,2 santim boy ve 1 kilo 234 gram ağırlıklı balıkla birinci olurken, Erol Kılıç ise 46.5 santim ve 884 gram ağırlıkla ikinci, Fatih Bal'da 44 santim boy, 764 gram ağırlıkla üçüncülüğü elde etti. Küçükler kategorisinde ise Rümeysa Deretam 35 santim boy ve 400 gram ağırlıkta balıkla birinci oldu.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ulugöl'ün yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğine dikkat çekerek, "İlçemizin tanıtımı için etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle doğa ve yayla turizmini ön plana çıkaracağız. Ulugöl bunlardan biri. İlçemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Burayı kirletmeden, doğal güzelliğini bozmadan koruyacağız. Ziyaretçilerimizi ağırlama noktasında çeşitli eksikliklerimiz vardı bunların bir çoğunu giderdik. Olta balıkçılığı ile turizm amaçlı sportif balıkçılık buraya farklı renk katacak. Gelecek yıllarda da aynı etkinliği devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Etkinliğe katkı sağlayan olta balıkçısı Barış Yöntem ise "Ulugöl'de bu sene üçüncüsünü yaptığımız bir etkinlik. Bu sene katılımcı ve balık sayısı gayet güzel. Havada güzel geçti etkinlik renkli oldu. Burası çok güzel bir yer, kamp alanı var, bongalov evleri var. Olta balıkçılığı arasında burası çok güzel, turizme de çok çok katkısı olacak bir yer" diye konuştu.

Balıkçı Erol Kılıç ise "Bizim için güzel bir aktivite oldu, balıklarımızı yakaladık. Limit altında yakaladığımız balıkları geri bıraktık. Güzel bir av geçti, böyle etkinlikler düzenlenir inşallah. Turizm açısından da burası çok iyi. Buraya ilk defa geldim. Gece saat 4'te burayı dolaştım, göldeki kurbaların sesine dahi burada aşık oldum. Yarışmadan ziyade güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

- Ordu