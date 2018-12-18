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Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı olan Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl'e 80 kişilik ahşap mescit inşa ediliyor.Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, yapımı devam eden ahşap mescit ile lavabo, emzirme odası ve şadırvan inşaatında incelemelerde bulundu.Mert, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal kaynak ve rekreasyon değerlerinin yüksekliği dolayısıyla 2009'da Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı ilan edilen Ulugöl'ün, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gezi programlarında yer aldığını söyledi.Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta bulunan Ulugöl'ün doğal yapısıyla Karadeniz'de yeşille mavinin buluştuğu alanlar arasında yer aldığına dikkati çeken Mert, tabiat parkının yıllık ortalama 400 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini aktardı.Mert, bu yılın ilk 11 ayında Ulugöl'ü yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, tabiat parkına gelen vatandaşların yaşadığı sorunları göze alarak çalışma yaptıklarını ifade etti.Daha önceki yıllarda Ulugöl'e bungalovlar yapıldığını, bir süre önce tabiat parkındaki kafeterya sorununu da çözdüklerini kaydeden Mert, şöyle konuştu:"Şimdi de Ulugöl'e 80 kişilik ahşap mescit, lavabo, emzirme odası ile şadırvan inşaatına başladık. Kısa sürede bu yapıların tamamlanması hedefleniyor. Karadeniz'de insanların hoşça vakit geçirdiği yerlerin başında gelen Ulugöl'ü daha yaşanabilir bir yer yapabilmek için çalışıyoruz."Mert, Ulugöl için otel projeleri de olduğunu, bu proje için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.