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Ulukent OSB'de yollar yenileniyor

İzbeton, kentin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Ulukent Organize Sanayi Bölgesi'nin yollarını yenilemek için kolları sıvadı.

11.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14Ulukent OSB'de yollar yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki İzbeton, kentin birçok noktasındaki yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İzbeton, yerel ekonominin yapı taşlarından 'deki Sanayi Bölgesi'de İZSU'nun yürüttüğü altyapı çalışmalarının ardından zemin iyileştirmeleri ve asfaltlama uygulama çalışmalarına başladı.

Mevsim şartlarını da göz önünde bulunduran ekipler, koordineli bir biçimde 7 sokaktaki yenileme faaliyetlerine devam ediyor.

Seyrek'te de çalışma başladı

İzbeton, Menemen Seyrek'i de yol düzenleme çalışmaları için program dahiline aldı. Bölgedeki altyapı düzenleme faaliyetlerini sürdüren İZSU ile ortaklaşa bir şekilde çalışan İzbeton ekipleri, kendilerine teslim edilen noktalarda asfaltlama öncesi zemin hazırlığı işlemlerine başladı.


İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen, Ulukent, Güncel

Kaynak: Bültenler

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