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Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (2)

OTOPSİ YAPILACAKNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

14.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:02Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (2)

OTOPSİ YAPILACAK

Niğde'nin ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes 'nın cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Yangında ağır yaralanan Mukaddes Subaşı'nın eşi Murat Subaşı'nın aynı hastanedeki tedavisi sürüyor. Gelini ve 2 torununu kaybeden Necati ve Nuray Doğan çiftinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fadime Doğan'ın eşi Gökhan Doğan'ın arazide hayvanlarının başında olduğu, bu nedenle evde bulunmadığı ifade edildi.

Ölenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından köyde toprağa verileceği bildirildi.



Ulukışla, Subaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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