Haberler » Güncel » Uluköy'de doğalgaz çalışmalarında sona gelindi - Haber

Uluköy'de doğalgaz çalışmalarında sona gelindi

Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toraman, Uluköy Mahallesindeki doğalgaz çalışmalarını yerinde takip etti.

21.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:50Uluköy'de doğalgaz çalışmalarında sona gelindi
Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toraman, Mahallesindeki doğalgaz çalışmalarını yerinde takip etti.

Uluköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toraman, doğalgaz çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tamamı 7 kilometrelik olan çelik boru hattının yüzde 50'sinin tamamlandığını bildiren yetkililer, polietilen boru döşeme işleminin son aşamasına gelindiğini, yaklaşık 2 hafta içerisinde teknik test ve projelerin tamamlanmasıyla birlikte mahalleye gaz verileceğini ifade etti.

Karasıl Mahallesinde ana hatların yüzde 100'ünün tamamlandığını belirten yetkililer, Yolören'de ise yüzde 50'lik kısmının bittiğini söyledi. - BURSA

Yenişehir, Uluköy, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da başladı
20:16 Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek
20:11 Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu- İSTANBUL
20:10 Eczanede şaşkınlık veren olay
20:10 Başkan Hürriyet'ten düğün salonu fiyatlarını yüzde 90 indirim önerisi
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı
21.11.2019 20:19:08