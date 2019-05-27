Uluköylü öğrencilerin bayramlıkları ÇOMÜ'lü öğrencilerden

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Ezine
Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Bölümü öğrencileri hazırladıkları kampanya kapsamında Ezine'nin Uluköy
köyündeki öğrencilere bayramlık giysi temininde bulundu.
Öğrenciler, Dr. Öğretim Üyesi Hicran Özlem Ilgın
koordinatörlüğünde başlatılan kampanya kapsamında, taşımalı sistemle Uluköy'de öğrenim gören öğrencileri ziyaret etti.
Her öğrenci için özel olarak hazırlanan bayramlık paketleri sahiplerine teslim eden öğrenciler daha sonra okul önünde minik öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Güncel
Kaynak: AA