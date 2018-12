Ulupınar Ortaokulundan Anlamlı Turnuva

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:22



Manissa'nın Kula ilçesinde Gökçeören Ulupınar Ortaokulu her yıl öğretmenler günü dolayısıyla düzenlediği ve öğretmenler, öğrenciler, mahalle halkı ile öğrenci velilerinin katıldığı voleybol turnuvası sona erdi.Manisa'nın Kula ilçesinde Gökçeören Ulupınar Ortaokulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi. Her yıl düzenlenen turnuvada okul öğretmenleri ve idarecileri, veliler, öğrenciler ve mahalle halkı kaynaşma imkanı buldu. Bu yıl ki öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen turnuvada Gökçeören mahallesinde bulunan diğer okul Yunus Emre İlkokulu takımı mücadele etti. Müsabakalar sonucunda, geçen senenin şampiyonu olan okul öğretmenleri takımı yine birinci oldu. Turnuvada 2'nci veliler takımı olurken, Yunus Emre İlkokulu takımı 3'üncü, Ulupınar öğrenci takımı ise sonuncu oldu.Sporun birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, mahallede veliler, öğrenciler ve her iki okulunda öğretmenleri arasında kaynaşmaya vesile olduğunu ifade eden Gökçeören Ulupınar Ortaokulu Müdürü Gülay Yaman, "Mahallemizde sporun birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, turnuvanın öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile daha iyi kaynaşmaya vesile olduğunu düşünüyoruz. Geleneksel olarak düzenlediğimiz ve adete spor şöleni havasında geçen turnuvamızı, her yıl devam ettirmeyi düşünüyoruz. Turnuvaya katılanlara teşekkür ediyor, başarılı olanları da tebrik ediyorum" dedi.Turnuva sonunda, okul yönetimi tarafından turnuvaya katılan öğretmen, öğrenci, veliler ve mahalle halkına teşekkür plaketleri verildi. - MANİSA