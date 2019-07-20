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Ulus Hali'nin çevresi yenilendi

Altındağ Belediyesi, esnafın talepleri doğrultusunda Ulus Hali'ni çevreleyen; Hal, Yakut ve Tahtakale sokaklarını baştan aşağı yeniledi.

20.07.2019 09:07 Ulus Hali
Altındağ Belediyesi, esnafın talepleri doğrultusunda Ulus Hali'ni çevreleyen; Hal, Yakut ve Tahtakale sokaklarını baştan aşağı yeniledi.

Geçtiğimiz günlerde Ulus Hali'ni ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, esnafın asfalt talebini yerine getirdi. Başkan Balcı'nın talimatıyla Altındağ Belediyesi ekipleri; Hal, Yakut ve Tahtakale Sokak'ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi. Esnafın işlerinin zarar görmemesi ve vatandaşların alışverişlerine rahat yapabilmesi için akşam saatlerinde dar sokaklarda 50 kişilik ekiple özverili bir şekilde çalışan Altındağ Belediyesi, 3 sokağı da baştan aşağı yeniledi. 300 ton asfaltın serildiği yenilenen sokaklar esnafı da memnun etti.

"Esnafımızın yanındayız"

Yenilenen sokaklarda incelemelerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ulus esnafıyla sohbet etti. Ulus'un Ankara ekonomisi için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Balcı, "Tarihi Ulus Hali'nde esnafımızla bir araya geldiğimizde bizden asfalt talebinde bulundular. Bizde Altındağ Belediyesi olarak esnafımızın isteklerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için çalışma başlattık. Hal çevresindeki 3 sokağın asfaltı titiz bir çalışma sonucu yenilendi. Çalışmalar sonrası esnafımızın da memnun olduğunu görmek bizi mutlu etti. Ulus'u eski günlerine döndürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz "dedi.

Esnaftan teşekkür

Yapılan çalışmadan memnuniyetlerini dile getiren Ulus Hal Dernek Başkan Yardımcısı Yılmaz Zalaltuntaş, "Asım Başkanımızdan hal çevresinde ki asfaltların yenilenmesini rica etmiştik. Sağ olsun hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Halimizin çevresindeki asfaltımız özverili bir çalışma sayesinde yenilendi. Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya asfaltımız için teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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