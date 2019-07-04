04.07.2019 22:50
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Ulus Şehir Çarşısı'nda yangın

Ulus Şehir Çarşısı'nda yangınANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir çarsısında yangın çıktı.

Ulus Şehir Çarşısı'nda yangın
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir çarsısında yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir çarşısının beşinci katında bulunan telefon depo alanında elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonuncunda yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına, büyümeden müdahale etti. Ulus Şehir Çarşısı dumanlar içinde kalırken, esnaflar zor anlar yaşadı. Polis esnafların dumanda etkilenmemesi için Ulus Şehir Çarşısını boşalttı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ulus Şehir Çarşısı'nda yangın
Kaynak: İHA
Altındağ, Ankara, Ulus, 3. Sayfa

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