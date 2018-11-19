Ulusal Çocuk Forumu'nun Teması: "Çocuk İşçiliği"

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:18



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:18

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde düzenlenen 19'uncu Ulusal Çocuk Forumu'na katılan 245 çocuk, "çocuk işçiliği" konusunu tartışmak için buluştu.TBMM himayesinde, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde bir otelde başlayan etkinlikler bugün de devam etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulusal Çocuk Forumu'nun bu yılki temasının "Çocuk işçiliği" olarak belirlendiğini söyledi.Forum ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkati çekmek istediklerini ifade eden Emiroğlu, Türkiye'nin çocuk haklarına yıllardan beri özel bir önem verdiğini vurguladı."Çocuklarımızı önder olarak görüyoruz. Yaşadıkları şehirlere gittikleri zaman arkadaşlarına çocuk haklarını öğretme, hakları için mücadele etme konusunda önderlik yapıyorlar." diyen İslam Emiroğlu, forumun yarın TBMM'de düzenlenecek programla sona ereceğini belirtti.Çocuk hakları masaya yatırıldıUNICEF Çocuk, Gençlik Katılımı ve Güçlendirilmesi Sorumlusu Nilgün Çavuşoğlu da forumda, 81 ildeki çocuk hakları komitelerinin çalışmalarının masaya yatırıldığını anlattı.Çavuşoğlu, bu yıl illerden gelen 12-17 yaş arası 245 çocuğun "çocuk işçiliği" konusunda paylaşımda bulunduğuna işaret ederek, her ilden bir Suriyeli çocuğun da etkinliğe katıldığını dile getirdi.Forumun Türkiye koordinatörü Muhammet Aktaş ise çocuklara özgür bir ifade ortamı oluşturması açısından forumun önemli olduğuna işaret etti.