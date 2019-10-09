Ulusal deprem tatbikat gerçeğini aratmadı

KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı başladı. Türkiye'nin en büyük deprem tatbikatında senaryo gereği kentte meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde, okullar boşaltıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı merkezinden başlattığı tatbikatta senaryo gereği, saat 13.25'te kent merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye gibi çevre illerde hissedilen depremde birçok bina, köprü, fabrika yıkıldı, tüneller kapandı, yangınlar çıktı. Yıkılan binaların altında kalanları kurtarmak için sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber olurken, senaryo gereği enkaz altında kalan yakınlarından haber almak için binaya girmeye çalışanlar polisler tarafından durduruldu.

ENGELLİ ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

1093'ü sahada olmak üzere toplam 1629 personelin görev yaptığı tatbikata polis helikopteri de havadan destek verdi. Tatbikat kapsamında sirenle birlikte il genelindeki tüm okullarda öğrenciler tahliye edildi. Bu okullardan biri olan TOKİ Yıldız Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sirenle birlikte öğrenciler hızla okulu boşalttı. Okulda öğrenim gören işitme engelli öğrenciler de diğer arkadaşlarının yardımıyla okuldan çıkabildi.

CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

3 gün sürecek olan 26 il ve ulusal düzey hizmet gruplarının katılımıyla gerçekleşen tatbikatta 160 senaryo uygulamaya konulacak. Tatbikat, cuma günü yapılacak olan değerlendirme toplantısıyla sona erecek.

