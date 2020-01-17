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Ulusal derecelendirme şirketinin hisse devir süreci tamamlandı

Ulusal derecelendirme şirketinin kurulmasına ilişkin hisse devir süreci tamamlandı.

17.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:02Ulusal derecelendirme şirketinin hisse devir süreci tamamlandı
Ulusal derecelendirme şirketinin kurulmasına ilişkin hisse devir süreci tamamlandı.
JCR açıklamasında, ulusal derecelendirme şirketi kurulmasına ilişkin hisse devir sürecinin tamamlandığı bildirildi.
Yeni hissedarların Borsa İstanbul AŞ, Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye ve Reasürans Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği ve 17 bankanın katılımıyla 17 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendiği belirtilen açıklamada, "Toplam 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'na, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Ömer Demirhan, Aydın Gündoğdu, Mehmet Turgut, Bilal Sayın, Atilla Benli, Takefumi Emori seçilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Borsa İstanbul, Sigorta, Türkiye, Avrasya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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