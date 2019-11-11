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Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal için bomba bir iddia ortaya atıldı. 19 yıldır yayın hayatına devam eden kanalın Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanacağı iddia edildi.

11.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:42Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir

2000 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Ulusal Kanal için zaman daralıyor. Kanalın, borcunun kalan kısmını yarın akşama kadar ödeyemezse kapanacağı iddia edildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal'ın ne kadar borcu olduğu öğrenilemedi.

"EL BİRLİĞİYLE KALAN KISMINI ÇÖZELİM"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur geçtiğimiz günlerde "Ulusal Gönüllüleri destan yazıyor. Kanalını ayakta tutmak ve yayınlarını izleyebilmek için büyük özveri gösteriyor. Ulusal Kanal'ın harcı emektir, paylaşımdır. Bu büyük paylaşımla kanalımız ilelebet yaşayacak ve nice 20 yıllara yürüyecektir. Bu gönüllülerimiz sayesinde olacaktır. Buna eminiz. Tabi önümüzde bir engelimiz var. 12 Kasım'da Türksat'a olan borcumuzu kapatmamız gerekiyor. Son 4 gündeyiz. Haydi el birliğiyle kalan kısmını çözelim ve yayınlarımıza devam edelim. Türkiye Ulusal Kanalsız olmaz!" açıklaması yapmıştı.

2000 YILINDA SATIN ALINMIŞTI

Daha önceki ismi Yeditepe TV olan kanal 2000 yılında satın alınmış ve ismi Ulusal Kanal olarak değiştirilmişti. 100.000 dolara alınan kanal 2002 yılında uydu yayınına, 2003 yılında ise ulusal yayına başladı.

Doğu Perinçek'in sahibi olduğu söylenen kanalın kağıt üzerindeki patronu ise Yalçın Büyükdağlı olarak görünüyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini Adnan Türkkan, Genel Yayın Yönetmenliğini ise Sinan Sungur yapıyor. 'Ulusal Radyo' isimli bir de iştiraki mevcut olan Ulusal Kanal'ın genel merkezi İstanbul'un Beyoğlu ilçesindedir. Ulusal Kanal Türksat 4A uydusundan, D-Smart, Kablo TV ve Ustream üzerinden izleniyor.


Doğu Perinçek, Ulusal Kanal, Türksat, Magazin, Güncel

HABER YORUMLARI (12)
BINGÖLLÜ ADANA ISTANBUL KUMKAPI:REZIL KANAL
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BINGÖLLÜ ADANA ISTANBUL KUMKAPI:IKTIDAR GEGISINCE KAPANIR
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4 0
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BINGÖLLÜ ADANA ISTANBUL KUMKAPI:ÖNCE ISCI PARTISIYDI SONRA VATAN PARTISI OLDU SIMSIDE KARA PARTI
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1 1
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MHP BU KADAR IRKÇI DEĞİL YUH ULAN:böyle düşmüşlerin parasına halkımızın ihtiyacı yok ; bunların kendilerine hayrı yok kafayı sıyımışlar; yarın kime saldıracakları belli değil; kara paranın hayrı dokunmaz direk kapatılsın
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6 1
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BINGÖLLÜ ADANA ISTANBUL KUMKAPI:NEREDE O GÜNLER
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4 1
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DELİDİR AMA!:Az daha sokul , borcunu öderler . . . . . Sayın Perinçek , sen bu zihniyette değildin , başına saksı düştü de sana bir şeyler mi oldu ? Kapansın . Sanki çok mataf bir şeysin
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15 0
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BINGÖLLÜ ADANA ISTANBUL KUMKAPI:KAPATIN GITSIN
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10 1
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-:COK TA LAZIM DEGIL
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7 2
GERÇEKER:kapatılmayacağı kesin yalakalığını yaptıklarında para çooook
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7 2
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TAM ANLAMIYLA REZİL KANAL!:halka ve ürettği ne değer varsa sol sağ farketmez hakaret eden bu küfür kanalını kapatın !
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8 0
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