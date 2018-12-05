Ulusal Küçükbaş Konseyi'nin Temelleri Atıldı

Tepebaşı
Belediyesi 3'üncü Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali'nde Başkan Ataç tarafından fikri ortaya konulan, Ulusal Küçükbaş Konseyinin kurulması için adımlar atılmaya başlandı.
Küçükbaş sektöründe yönetim, kalite, sağlık, eğitim, tanıtım, üretim ve pazarlama politikalarının geliştirilerek, ülke bazında tabana yayılmasını sağlamak amacıyla oluşturulacak Ulusal Küçükbaş Konseyi, birçok ilden 40 sektör paydaşının katılımı ile Eskişehir
'de toplandı. Eskişehir Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya küçükbaş sektörünün paydaşları; nitelikli küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin bir araya getirilmesi, ülkede küçükbaş üretim düzeyinin üst seviyelere çıkarılması, küçükbaş etin tüketilmesini özendirmek ve üreticinin sesinin duyulması amacıyla kurulması kararı alınan, Ulusal Küçükbaş Konseyi hakkında fikir alışverişinde bulundu.
"Beraber kazanmanın faydalarını göreceksiniz"
Toplantıda söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
da küçükbaş üreticilerinin örgütlenmesinin önemine inandığını anlatarak, "Çoban Festivalinde yapılan küçükbaş yarışmalarında, jüri üyelerinin ne kadar önemli insanlar olduğunu fark ettim. İçlerinde akademisyenler, hocalar, bu işe yıllarını vermiş yetiştiriciler gibi uzmanlar yer alıyordu. Festivale katılan üreticiler, çobanlar, tarımsal sanayiciler, STK
'lar o gün aklıma gelen, 'Küçükbaş üreticileri neden örgütlenmiyor?' sorusu oldu. Sizler adına düşününce, birlikte hareket etmeniz gerektiğine inandım. Birleşerek güç olmanın, beraber kazanmanın faydalarını göreceğinize inanıyorum. Çoban arkadaşlarımdan, profesör hocalarıma kadar bu sektörün içindeki her kesimin bir araya gelmesi lazım. Yem üreticisi de koyun peyniri üretimi ile iştigal eden üreticiler de, girişimciler de bu örgütlenmenin içinde olmalı. Bilimsellik ile hareket ederek, küçükbaş sektörünün paydaşlarını, daha iyi noktalara taşıyabiliriz" şeklinde konuştu.
Toplantıya ev sahipliği yapan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan da "Küçükbaş üreticilerimiz, ülkemiz hayvancılığında önemli bir rol oynuyor. Meralarımız küçükbaş üretimi için daha elverişlidir. Ayrıca ulusal ve yöresel kamu spotları ile küçükbaş eti tüketimi teşvik edilmedir. Bu anlamda üreticilerimize destek olmak için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" dedi.
Toplantı da Tepebaşı Belediyesinin kurumsal paydaşı olduğu Ulusal Küçükbaş Konseyinin; amaç, misyon ve vizyonu belirlendi. Ayrıca konseyin kurucu kurul üyelerinin, bulundukları şehirlerde teşkilatlanmasını tamamlamalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığına kuruluş dilekçesi verilerek konseye resmiyet kazandırılması da karara bağlandı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Tepebaşı
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:13