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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Geçlerimizin stratejik alanlarda uzmanlaşmalarını teşvik etmek için master ve doktora programlarımızın kontenjanını 4 yılda yüzde 300'lük bir artışla 10 bine yükselttik." dedi.Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek 14. Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi'nin (PBYSK) açılışında konuşan Ulcay, bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin önemli ölçütlerinden birinin sahip olduğu insan kaynağının niteliği olduğunu söyledi.Bilgi ve iletişim teknolojilerinde baş döndürücü gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Ulcay, "Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak mal, hizmet ve bilginin dolaşmasında da sınırlar ortadan kalkmış, rekabet ulusal boyutlardan küresel boyutlara taşınmıştır. Küresel ekonomideki değişim trendleri, şirketlerin insan kaynaklarından beklentilerini de arttırmıştır. Artık yüksek teknolojinin kullanıldığı bilgi temelli ekonomilerde iş gücünden beklenen nitelikler dünden daha fazla bilgi ve beceri gerektirmektedir." dedi.Ulcay, ekonomik gelişme ve kalkınma için nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin ve bilgiyi kullanmanın şart olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Geçlerimizin stratejik alanlarda uzmanlaşmalarını teşvik etmek için master ve doktora programlarımızın kontenjanını 4 yılda yüzde 300'lük bir artışla 10 bine yükselttik. Savunma sanayisinden tahkim ve arabuluculuğa kadar birçok alanda açtığımız programlarla ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında örnek konumuna gelirken öğrencilere ikinci bir dalda lisans diploması almalarını sağlayan çift anadal programlarımızı da yaygınlaştırdık. Kentimizde iş dünyası ve meslek örgütleriyle model nitelikte ortak çalışmaları da hayata geçirerek, farklı sektörlerde yürüttüğümüz akademik ve bilimsel çalışmaların sayısını da 250'ye ulaştırdık. Bursa ve ülkemiz için üretilecek her çalışmada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve ortak fayda oluşturan her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz."BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilçin Meydan da öğrencilere kendilerini her alanda geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Zamanın ve planlamanın büyük önem taşıdığına işaret eden Meydan, sadece yabancı dil ve staj konularında değil genel kültür anlamında da gençlerin donanımlarını arttırmaları gerektiğinin altını çizdi.Akademisyenlerle öğrencilerin katıldığı programın ilk gün konukları Aktaş Holding CEO'su İskender Ulusay, LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz ve Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Canan Yılmaz oldu.Kongrenin yarınki oturumuna Microsoft İş Geliştirme Yöneticisi Onur Koç, Pfizer Türkiye Satış Müdürü Aykut Ural, Türkiye Finans İK İş Ortaklığı Müdürü Pınar Akbulut ve Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay konuşmacı olarak katılacak.