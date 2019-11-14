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Ulusal Satranç Turnuvası Efeler'de başlıyor

Efeler Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun iş birliği ile düzenlenen Ulusal Satranç Turnuvası 16 Kasım Cumartesi günü başlıyor.

14.11.2019 13:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:12Ulusal Satranç Turnuvası Efeler'de başlıyor
Belediyesi ve Satranç Federasyonu'nun iş birliği ile düzenlenen Ulusal Satranç Turnuvası 16 Kasım Cumartesi günü başlıyor.

Aydın Özel Başak Koleji'nde 19 Kasım Salı gününe kadar sürecek olan turnuvaya, Türkiye'nin birçok yerinden lisanslı satranç sporcuları katılacak.

A Kategorisi, B Kategorisi, 8 ve 12 Yaş Altı Kategori olmak üzere toplam 4 kategori şeklinde gerçekleştirilecek olan turnuvada, sporcular en iyi olabilmek için çekişmeli mücadeleler sergileyecekler.

Turnuva ile aynı zamanda en iyi yerel sporcu da belirlenecek. - AYDIN

Türkiye, Efeler, Spor

Kaynak: İHA

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