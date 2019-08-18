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Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri - Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde belediye tarafından bu sene 27'ncisi organize edilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, Hüseyin Gümüşalan oldu.

18.08.2019 21:01
Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri - Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde belediye tarafından bu sene 27'ncisi organize edilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, Hüseyin Gümüşalan oldu.
Sebepli Mahallesi'nde, Muğla, Manisa, Antalya, Sakarya, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Konya'dan gelen 380 pehlivan er meydanında kol bağladı.
Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda Hüseyin Gümüşalan, finalde rakibi Hasan Cengiz'i yenerek başpehlivanlığı elde etti.
Dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödüllerinin verilmesiyle etkinlik sona erdi.
Güreşleri, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.
Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri - Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu

Hüseyin Pehlivan, Balıkesir, Gönen, Spor

Kaynak: AA

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