Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi

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Eskişehir Valiliği'nin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası'nın organizasyonunda gerçekleştirilen "Eskişehir'in Yıldızları Parlıyor" projesi kapsamında; bilim, kültür, sanat ve spor dallarında, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Vali Özdemir Çakacak, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.Gençlere olan güveninden dolayı Türkiye'nin geleceğe umutla baktığını dile getiren Vali Çakacak, programda yaptığı konuşmada, "İlimizi ve ülkemizi hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil edip, dereceler alarak göğsümüzü kabartan öğrenci, öğretmen ve takımlarımızı ödüllendireceğimiz bu programda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum onuru ve gururu ifade etmek istiyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde 'Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir' diyor. Şu salona baktığımızda bu sözün ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi anlıyoruz" diyen Vali Çakacak, konuşmasına şöyle devam etti:"Biz biliyoruz ki gençlik gelecek demektir, gençlik neredeyse gelecek oradadır ve gençliğe dayanmayan hiçbir şeyin geleceği de yoktur. Gençlik, gelecek gibi yeni olandır, temiz olandır, öz olandır, umut ve heyecan verici olandır. Siz gençler, ülkemizin geleceği ve yarınlar adına umutlarımızsınız. Sporda, sanatta, edebiyatta, bilimde, felsefede hasılı her alanda sizlerin başarı elde ettiğinizi görmek bizlerin en büyük mutluluğu ve gelecek adına ümidi olmaktadır. Bu ülkenin gençleri olarak, ülkemizi daha ilerilere götürmek, öncelikle birey olarak kendimizi geliştirmekten ve çok sıkı çalışmaktan geçiyor. Ancak bu şekilde vatanımıza ve milletimize fayda sağlarız. Ancak bu şekilde yarınlara umut dolu bakabiliriz. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında 'Eskişehir'in Yıldızları Parlıyor Projesi' vesilesiyle düzenlenen bu ödül töreni; aynı zamanda şehrimizin bilim, kültür, spor gibi alanlarda ulusal ve uluslararası platformlardaki başarısı hakkında da herkese güzel bir fikir vermektedir. Uluslararası arenada 39, ulusal müsabakalarda 230 derece alınmış olması takdire şayandır. ve alkışlanacak bir durumdur. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle yarışmalarda bizzat sahada olup kültürel, bilimsel, sportif ve diğer alanlarda ilimizi en güzel şekilde temsil edip dereceler elde eden öğrencilerimizi ve takımlarımızı, sonra da onların bu başarılarına katkı sunan öğretmen, antrenör ve idarecilerini tebrik ediyor; daha büyük ve daha güzel başarılarda yeniden birlikte olmak temennisiyle herkese saygılarımı sunuyorum."İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt de yaptığı konuşmada, "Okullarda sadece sınava hazırlanan çocuklar yetiştirmek değil, bir hedefi olan, hayatta bir şeyi başarmanın mutluluğunu içince hisseden ve bu başarısını da sadece kendisi ile sınırlandırmayıp, kendisini ailesine, iline okuluna ülkesine adamış çocuklarımızı bugün burada alkışlamanın mutluluğunu yaşamak için toplandık" dedi.Eskişehir Sanayi Odası olarak öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda gösterdiği başarılarla gurur duyduklarını dile getiren ESO Başkanı Kesikbaş ise programa sponsor olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu bildirdi.Konuşmaların ardından Vali Çakacak, programa destek olan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kesikbaş'a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra dereceye giren öğrencilere, madalya ve başarı belgeleri Vali Çakacak ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. - ESKİŞEHİR