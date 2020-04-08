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ULUSKON Antalya İl Başkanlığından korona virüs mücadelesine destek

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Antalya İl Başkanı Hakan Çimen, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda kalan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik gıda koliler dağıtmaya başladıklarını söyledi.

08.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:26
ULUSKON Antalya İl Başkanlığından korona virüs mücadelesine destek
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Antalya İl Başkanı Hakan Çimen, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda kalan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik gıda koliler dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Başkan Çimen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetinin önderliğinde Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsle mücadeleye destek olmak adına yola çıktıklarını ifade etti. Çimen, "Türk milletinin birlik ve beraberliğini en çok hissettiğimiz bu kara gün de biz de harekete geçerek 65 yaş üstü ve yardıma muhtaç ailelerimizin yanında olmak istedik. Atalarımızın bize yadigarı olan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı ile bu yola çıktık. İhtiyaç sahiplerine yardım çalışması yapmaktayız ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını desteklemekteyiz. Bununda yanında ULUSKON olarak bizde 'evde kal' diyoruz. Yarın elbet yeni bir gün. Yeni umutlar, mutluluklar bizim hepimizin olacağına inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakan Çimen, Antalya, Güncel
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