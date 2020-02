ULUSKON Başkanı Atasoy: "Türkiye oluşabilecek her tehdidin üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir"

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İdlib 'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu hain saldırıyı kınayarak, her daim Mehmetçiğin yanında olduklarını kaydetti.Başkan Atasoy, yayınladığı mesajında öncelikle başsağlığı dileklerini ileterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Hain saldırı sonucu 34 askerin şehit olduğunu belirten Başkan Atasoy, " Türkiye 'nin sınır içi ve sınır dışında oluşabilecek her tehdidin üstesinden gelecek kudrete sahiptir. Suriye'nin İdlib bölgesinde kahraman askerlerimizin şehit düştüğü haberini aldığımızda yüreklerimiz yandı. Şehadete ulaşan Mehmetçiklerimizin Allah mekanlarını cennet etsin. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, şehrimize, milletimize sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.Şanlı ordumuz, tarihimiz boyunca bulunduğu her yerde huzuru sağladığı gibi bugün de bölgedeki kalıcı ve barışçıl çözümün gerçekleşmesini sağlayacak en büyük güç olmaya devam edecektir. Ülkemizin sınırları içerisinde ve dışarısında kendisine yönelebilecek her türlü tehdidin üstesinden gelebilecek kudrette olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - İSTANBUL