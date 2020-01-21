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ULUSKON Başkanı Atasoy yeni iş anlaşmaları için Nijerya'ya gidecek

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, beraberindeki heyet ile enerji ve maden sektörlerinde anlaşmalar yapmak üzere Nijerya'ya gidecek.

21.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:02ULUSKON Başkanı Atasoy yeni iş anlaşmaları için Nijerya'ya gidecek
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, beraberindeki heyet ile enerji ve maden sektörlerinde anlaşmalar yapmak üzere 'ya gidecek.

Başkan Atasoy, Nijerya Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda'yı ziyaret etti. Ankara'daki büyükelçilik binasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Atasoy, iki ülkenin ticari ilişkilerine değindi.

Karşılıklı olarak ithalat ve ihracatın artması için birlikte çalışma kararı aldıklarını belirten Baskan Atasoy, "İki ülke arasındaki mevcut olan inşaat, maden ticareti gibi ilişkilerimizin güçlü olduğu sektörlere yenilerini eklemek istiyoruz. Ayrıca Türkiye ve Nijerya arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Nijerya'ya yapılacak ziyarette, büyükelçimizle Türk iş dünyası olarak birçok sektörde basta inşaat, enerji ve maden sektörleri olmak üzere yeni anlaşmalar yapılacağı konuşuldu. Büyükelçi Paragalda, durgunluktan çıkan Nijerya ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini belirterek, Türk iş adamlarını ülkesinde yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi. Büyükelçi ayrıca Türkiye'nin teknolojisini Nijerya'ya götürmek istediklerini bizlere iletti" dedi.

"THY'nin her gün uçuşunun olduğu tek Afrika ülkesiyiz"

Ziyarette konuşan Büyükelçi Paragalda ise Türk Hava Yolları'nın (THY) Nijerya'ya günde iki kez sefer düzenlediğini hatırlatarak, "THY'nin her gün uçuşunun olduğu tek Afrika ülkesiyiz. Bu uçuşları iki katına çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Büyükelçi Paragalda ULUSKON'un ülkesinde gerçekleştireceği projelere büyükelçilik olarak destek vereceklerinin teminatını verdi. Büyükelçi Paragalda ayrıca en kısa zamanda iki ülkedeki iş insanlarının yatırıma teşvik edilmesine yönelik ortak sunum ve tanıtım çalışması gerçekleştirmek istediğini dile getirdi.

Ziyaret karşılıklı verilen hediyelerin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Nijerya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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