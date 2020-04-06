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ULUSKON, Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye'de partner ilan edildi

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Türkiye'de partner ilan edildi.

06.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:54
ULUSKON, Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye'de partner ilan edildi
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Türkiye 'de partner ilan edildi.

ULUSKON, Birleşmiş Milletlerin Türkiye ve dünya ülkelerinde yapacağı projelerde, yardım faaliyetlerinde, uluslararası organizasyonlarda partner olarak kabul edildi. Kendileri için gurur olduğunu belirten ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Girişimlerimiz neticesinde BM'nin partneri olarak kabul edildik. Özellikle korona virüs sürecinde önemli görevler üstleneceğiz. ULUSKON olarak bu süreçte elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Önemli bir görev olduğunun farkındayız ve bunun bilinciyle hareket edeceğiz" dedi.

Atasoy, ekip arkadaşları ile birlikte çalışmalara başladıklarını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel
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