Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››ULUSKON'dan 'korona' tedbirleri - Ekonomi

ULUSKON'dan 'korona' tedbirleri

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, korona virüs sebebiyle bazı tedbirler aldıklarını duyurdu.

19.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:11
ULUSKON'dan 'korona' tedbirleri
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, korona virüs sebebiyle bazı tedbirler aldıklarını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle hükümetin aldığı tedbirlere tamamen uyacaklarını ifade eden ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, açıklanan paketin iş dünyasına hayırlı olmasını diledi. ULUSKON olarak etkinlikleri ertelediklerini ifade eden Atasoy, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, neticeleri pozitif çıkan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte tüm etkinliklerimizi erteledik. Planlanan ziyaretlerimizi ileri bir tarihe aldık. Virüsten kurtulana kadar hepimiz seferberlik içinde olacağız. En az zararla atlatmak için gereken destekleri vermeye hazırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Ekonomi
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Ekonomi
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Ekonomi
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Ekonomi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Loading