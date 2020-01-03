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ULUSKON dünyanın bir çok ülkesinde yeni anlaşmalar yapacak

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 2020 yılında basta Afrika ve Asya'da olmak üzere dünya ülkelerinde yeni anlaşmalar yapmaya hazırlandıklarını ifade etti.

03.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:09 ULUSKON dünyanın bir çok ülkesinde yeni anlaşmalar yapacak
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 2020 yılında basta ve 'da olmak üzere dünya ülkelerinde yeni anlaşmalar yapmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Başkan Atasoy, 2019 yılının kendileri adına verimli geçtiğini hatırlatarak geçtiğimiz yıl Afrika ve Asya ülkelerinde bir çok projenin anlaşmalarını yaptıklarını kaydetti. 2019'da gittiğimiz ülkelerin ticaret odaları ve yatırım kurullarıyla iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını vurgulayarak, "2020 yılında da başta Afrika, Asya ve Arap ülkeleri olmak üzere dünya ülkelerine iş ziyaretleri planlıyoruz. Başta inşaat ve enerji projeleri olmak üzere havalimanı, demiryolu baraj konut ve yeni sanayi bölgeleri, fabrikalar kurmak gibi bir çok projeye imza atacağız. 2020 yılında Türk iş dünyası olarak bütün dünyada önemli projelere imza atacağız. Türk is dünyası olarak finansı da gittiğimiz her ülkeye beraberinde götüreceğiz. Türkiye her sektörde bütün dünya ya rakip olabilecek kaliteli ürünlere sahiptir. ULUSKON olarak gittiğimiz ülkelerde beraberimizde getireceğimiz üstün mühendislik zekasına sahip mühendis ve mimar kadrosuyla iş yapmaya hazırdır" dedi. - İSTANBUL

Afrika, Asya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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