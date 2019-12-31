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ULUSKON ile Uluslararası Üniversiteler Birliği iş birliği yapacak

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası (ULUSKON) Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mohammed K. Alaghbani ile bir araya geldi.

31.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:13 ULUSKON ile Uluslararası Üniversiteler Birliği iş birliği yapacak
İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası (ULUSKON) Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mohammed K. Alaghbani ile bir araya geldi. Toplantıda eğitim alanında iş birliği yapma kararı alındı.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mohammed K. Alaghbani ile bir araya geldi. Ziyarette eğitim alanında yapılan projeler ele alındı. Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mohammed K. Alaghbani, birlik hakkında bilgi verdi. Üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi vizyon edindiklerini belirten Mohammed K. Alaghbani, "ULUSKON ile yaptığımız bu iş birliği çerçevesinde eğitim alanında bir çok ülkeyle entegre olacağız. İş birliğimiz için Nezaket Atasoy'a ve ULUSKON'a teşekkür ediyorum" dedi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise görüşmenin çok önemli bilgilerle geçtiğini ifade ederek, "Dünyada eğitim alabilmek için fırsat bekleyen binlerce öğrenci var. Bu gençlerin istedikleri eğitimi alabilmesini önemli görüyoruz. Bizde ULUSKON olarak Afrika, Ortadoğu, Orta Asya. Avrupa, Amerika'da faaliyetler yürütüyoruz. Bu öğrencilerimize bir nebzede olsa katkı sağlamak bizleri çok mutlu edecektir" diye konuştu.

Prof.Dr.Mohammed K. Alaghbani, Nezaket Emine Atasoy'a birliğin madalyasını sundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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