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ULUSKON Kırgızistan Yatırım Kurulu ile iş birliği anlaşmaları imzaladı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yatırım Kurulu ile ticari anlaşmalar imzaladı.

16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:31ULUSKON Kırgızistan Yatırım Kurulu ile iş birliği anlaşmaları imzaladı
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 'ın başkenti Bişkek'te Yatırım Kurulu ile ticari anlaşmalar imzaladı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, bir dizi ziyaret ve ticari anlaşmalar yapmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Kırgızistan Yatırım Kurulu Başkanı Shumkarbek Adilbek Uulu ile masaya oturan Atasoy, önemli anlaşmalara imza attı. İnşaat, enerji, sağlık, demir yolu ve havalimanlarının yapılmasıyla ilgili iş birliği protokolü taraflar tarafından imzalandı. Shumkarbek Adilbek Uulu, yapılan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kırgızistan olarak büyük projeleri ULUSKON'un önderliğinde Türk şirketleriyle hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Adilbek Uulu, "Türkiye ile gönül bağlarımız var" dedi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise "Bu topraklar bize ata yurdu. Biz bu topraklarda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. İki taraf içinde güzel gelişmeler yaşandı. Biz Türk şirketleri olarak bu anlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kırgızistan, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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