Uluslar Ligi'nde Son Rakibimiz İsveç

Kazanalım, ikinci olalım
Millilerimiz, İsveç
'i mağlup ederse puanını 6'ya çıkaracak ve grubu ikinci sırada tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.
B Ligi'nde en çok puanı olan ve EURO 2020'ye elemelerden katılamayan 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Futbol
Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak.
565. sınav
A Milli Futbol Takımı, bugünkü İsveç maçıyla 565. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 95 yıllık tarihinde yaptığı 564 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 220 kez yenildi. Millilerimiz, teknik direktör Mircea Lucescu
yönetiminde oynadığı 15 maçta 4 kez kazandı, 6 kez mağlup oldu. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
İsveç'e karşı 5-2'lik üstünlük Türkiye
, İsveç karşısında bugün 12. maçını oynayacak. İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta ay-yıldızlılar 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.
Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül
'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu
ile 88 ve 90. dakikalarda Emre Akbaba
'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı.
Türkiye,İsveç
17 Kasım 2018 Cumartesi 08:20