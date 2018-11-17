17 Kasım 2018, 08:20
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Uluslar Ligi'nde Son Rakibimiz İsveç

Uluslar Ligi

UEFA Uluslar B Ligi'nde son kozunu oynayacak olan Millilerimiz, küme düşmemek için galibiyet parolasıyla İsveç karşısına çıkacak.



Kazanalım, ikinci olalım

Millilerimiz, İsveç'i mağlup ederse puanını 6'ya çıkaracak ve grubu ikinci sırada tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya  arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

B Ligi'nde en çok puanı olan ve EURO 2020'ye elemelerden katılamayan 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak.

565. sınav

A Milli Futbol  Takımı, bugünkü İsveç maçıyla 565. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 95 yıllık tarihinde yaptığı 564 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 220 kez yenildi. Millilerimiz, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 15 maçta 4 kez kazandı, 6 kez mağlup oldu. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İsveç'e karşı 5-2'lik üstünlük

Türkiye, İsveç karşısında bugün 12. maçını oynayacak. İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta ay-yıldızlılar 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90. dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-2  kazanmayı başardı.



Türkiye,İsveç
17 Kasım 2018 Cumartesi 08:20

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