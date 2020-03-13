Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası ertelendi
Altınordu Kulübünün 3-5 Nisan'da 18 ülkeden 48 kulübün katılımıyla düzenlenmeyi planladığı 7. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası ertelendi.
13.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:24
Altınordu Kulübünün 3-5 Nisan'da 18 ülkeden 48 kulübün katılımıyla düzenlenmeyi planladığı 7. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası ertelendi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptıkları bilgilendirmeler doğrultusunda 7. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupasının ertelendiği bildirildi.
Türkiye genelinde 134 noktada yer alan Altınordu Futbol Okulları ve Niğde Anadolu Futbol Okulları'ndaki eğitime bugünden itibaren 31 Mart'a kadar ara verildiği, futbol okulları bünyesinde mart ve nisan aylarında düzenlenecek tüm etkinlikler, kamplar, turnuvalar ve eğitimlerin ertelendiği belirtildi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptıkları bilgilendirmeler doğrultusunda 7. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupasının ertelendiği bildirildi.
Türkiye genelinde 134 noktada yer alan Altınordu Futbol Okulları ve Niğde Anadolu Futbol Okulları'ndaki eğitime bugünden itibaren 31 Mart'a kadar ara verildiği, futbol okulları bünyesinde mart ve nisan aylarında düzenlenecek tüm etkinlikler, kamplar, turnuvalar ve eğitimlerin ertelendiği belirtildi.
Kaynak: AA
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