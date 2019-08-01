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Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası

Türkiye Badminton Federasyonunun ev sahipliği yaptığı Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası, Ankara'da başladı.

01.08.2019 19:35 Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası
Türkiye Badminton Federasyonunun ev sahipliği yaptığı Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası, Ankara'da başladı.
Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek turnuvada Türkiye ile İspanya, Almanya ve Ürdün'den 200 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıyan organizasyonda milli badmintoncuların puan kazanmak için kıyasıya mücadele ettiklerini belirterek, tüm sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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