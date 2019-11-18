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Uluslararası "2011 Sonrası Irak" Sempozyumu - Irak'ın Türkiye Büyükelçisi Cenabi

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda iki gün boyunca devam edecek "2011 Sonrası Irak" başlıklı uluslararası sempozyum başladı.

18.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:36
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda iki gün boyunca devam edecek "2011 Sonrası " başlıklı uluslararası sempozyum başladı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını, ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölge Bakanı Aydın Maruf ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran yaptı.
Irak'ın Büyükelçisi Hasan El-Cenabi de "Irak'ın istikrarı bölgenin istikrarı demektir. Bölge halkımızın istediği de iki komşu ülke Irak ve Türkiye ilişkilerinin korunması ve geliştirilmesidir. Türkiye'nin kapıları Irak'a açık ve her düzeyde ilişkileri açıktır. Türklerin ülkemizde bulunmasının her iki ülkenin yararına olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Irak'ta devam eden gösterilere de değinen El-Cenabi, gösterilerin anayasal meşruiyet içerisinde barışçıl olduğunu hükümetin de göstericilerin isteklerini yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.
Uluslararası

Hacı Bayram, Türkiye, Ankara, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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