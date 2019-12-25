Haberler » Güncel » Uluslararası 7. Ankara Fotoğraf Günleri - Haber

Uluslararası 7. Ankara Fotoğraf Günleri

Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası 7. Ankara Fotoğraf Günleri, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

25.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:24 Uluslararası 7. Ankara Fotoğraf Günleri
Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası 7. Fotoğraf Günleri, Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.
Açılışa, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı milletvekilleri, Fotoğraf Sanatı Kurumu yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
202 üyenin 137 fotoğraflık seçkisinden oluşan sergide ayrıca ünlü fotoğrafçılar Luis Franke ve Giulio Montini'nin de 25 fotoğraflık özel seçkisi de yer aldı.
62 fotoğraf gösterisi bulunan sergide, fotoğraf severleri, atölye çalışmaları, paneller, söyleşiler ve dans gösterileri bekliyor.
Sergi, 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:42   Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli - Haber
21:41   Kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardı - Haber
21:40   Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden - Haber
21:40   Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Haber
21:40   Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
20:42   Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
19:20   Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
18:44   Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Haber
18:09   350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Haber
25.12.2019 21:44:18