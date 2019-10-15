Uluslararası Adıge Bilim ve Kültür Festivali'ne doğru

Düzce Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen Uluslararası Adıge Bilim ve Kültür Festivali'nin 18-20 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

DÜ'den yapılan açıklamada, 18-19-20 Ekim tarihlerinde Uluslararası Adıge Bilim ve Kültür Festivali'nin üniversite bünyesinde düzenleneceği, etkinliğin önemli bir misyon üstleneceği belirtildi.

Açıklamada, ülkemizin ilk Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümünü bünyesinde barındıran üniversitenin, bu yıl ikincisini düzenleyeceği festivalin "II. Uluslararası Adıge Filolojisi Sempozyumu: Adıge Dünyasının Bugünü" temasıyla hazırlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Adıge Cumhuriyeti'nden ve farklı uluslararası üniversitelerden alanında uzman konukların katılacağı programda, 3 gün süresince Adıge dünyasına ait dil, tarih, edebiyat ve sosyo-kültür üzerine birçok bilimsel oturum gerçekleştirilecek. Sempozyumun yanı sıra birçok etkinliğine de sahne olacak festival, folklor gösterileri, defile ve Adıge şarkılarının yer aldığı koro gibi birçok etkinlik ile katılımcılara unutamayacağı bir kültürel ziyafet sunacak."

Kaynak: AA