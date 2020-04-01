Uluslararası Af Örgütü: ABD, Somali'de sivilleri öldürmeyi sürdürüyor
Uluslararası Af Örgütü, ABD’nin şubat ayında Somali’de düzenlediği hava saldırılarında 2 sivilin ölümüne, 3 sivilin yaralanmasına yol açtığını ileri sürdü.
01.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:29
Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin şubat ayında Somali 'de düzenlediği hava saldırılarının 2 sivilin ölümüne, 3 sivilin yaralanmasına yol açtığını ileri sürdü.
Kuruluşun raporunda, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), şubat ayında düzenlediği iki saldırıda sivilleri öldürmek ve yaralamakla suçlandı.
Kuruluşun raporunda, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), şubat ayında düzenlediği iki saldırıda sivilleri öldürmek ve yaralamakla suçlandı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Af Örgütü, Somali, Dünya