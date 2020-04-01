Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uluslararası Af Örgütü: ABD, Somali'de sivilleri öldürmeyi sürdürüyor

Uluslararası Af Örgütü, ABD’nin şubat ayında Somali’de düzenlediği hava saldırılarında 2 sivilin ölümüne, 3 sivilin yaralanmasına yol açtığını ileri sürdü.

01.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:29
Uluslararası Af Örgütü: ABD, Somali'de sivilleri öldürmeyi sürdürüyor
Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin şubat ayında Somali 'de düzenlediği hava saldırılarının 2 sivilin ölümüne, 3 sivilin yaralanmasına yol açtığını ileri sürdü.

Kuruluşun raporunda, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), şubat ayında düzenlediği iki saldırıda sivilleri öldürmek ve yaralamakla suçlandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Af Örgütü, Somali, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Uluslararası Af Örgütü: ABD, Somali'de sivilleri öldürmeyi sürdürüyor - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Avustralya’da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı Haberler
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
Avrupa’nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi Haberler
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Koronanın vurduğu ABD’de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haberler
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
En ilginç koronavirüs tedbiri! Azrail kostümleriyle sokakta gezdiler Haberler
En ilginç koronavirüs tedbiri! Azrail kostümleriyle sokakta gezdiler
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi

Son Dakika Dünya Haberleri

15:44: Yemen: Husiler, Dünya Gıda Programı'na ait 6 kamyon una el koydu - Haberler 15:43: Diyarbakırlı 110 yaşındaki kayıp kadın Kızıltepe'de bulundu - Haberler 15:40: İtalyan siyasetçilerden AB'ye bayraklı koronavirüs tepkisi - Haberler 15:39: TÜSEB, COVID-19 salgını ile mücadelede güven veriyor - Haberler 15:33: Video | İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi - Haberler 15:24: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur - Haberler 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:40: Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı - Haberler 14:19: New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor - Haberler 13:40: 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi - Haberler 11:13: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı