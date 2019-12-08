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Uluslararası Af Örgütü: "Bağdat'ta protestocuları hedef alan saldırıda en az 20 kişi öldü"

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestoculara yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü ve 130 kişinin yaralandığını açıkladı.

08.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:15Uluslararası Af Örgütü:
Uluslararası Af Örgütü, 'ın başkenti 'ta protestoculara yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü ve 130 kişinin yaralandığını açıkladı.
Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cuma günü Bağdat'taki Sinek bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin protestoculara gerçekleştirdiği saldırıda en az 20 kişinin öldüğü ve 130'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırının organize bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırının ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestoların "En kanlı gecesi" olarak nitelendirildiği açıklamada, saldırının silahlı saldırganların Irak güvenlik güçlerinin kurduğu kontrol noktalarından nasıl geçtiğine ilişkin birçok soru işareti oluşturduğu kaydedildi.
Söz konusu saldırının protestocuları yıldırmak ve ürkütme girişimleri çerçevesinde yapıldığına dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü, Irak hükümetini acil soruşturma yapmaya ve saldırganları cezalandırmaya çağırdı.
Irak Sağlık Bakanlığı ise Bağdat'taki saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 80 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması sonucu 400'den fazla protestocu hayatını kaybederken, yaklaşık 20 bin kişi de yaralandı.
(İHA)

Af Örgütü, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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