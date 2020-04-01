Uluslararası Af Örgütü, Hint hükümetinden Keşmir'de keyfi tutuklananları serbest bırakmasını istedi
Uluslararası Af Örgütü, Hint hükümetinden Cammu Keşmir'de keyfi şekilde tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.
01.04.2020 08:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:14
Uluslararası Af Örgütü, Hint hükümetinden Cammu Keşmir'de keyfi şekilde tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.
Af Örgütü'nden yapılan açıklamada Cammu Keşmir'de şeffaflığın olmadığına işaret edilerek, Hindistan 'ın bölgede sınırlı olan iletişimi tamamen normale döndürmesi gerektiği vurgulandı.
Kaynak: Euronews.com