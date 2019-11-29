Haberler » Güncel » Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü - Haber

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde ölü sayısının 161'e yükseldiğini açıkladı.

29.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:30Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü
Uluslararası Af Örgütü, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde ölü sayısının 161'e yükseldiğini açıkladı.
Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda en az 161 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası Af Örgütünün aldığı güvenilir bilgilere göre, İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin sayısı 161'e yükseldi."
Af Örgütü son olarak pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkedeki gösterilerde ölü sayısını 143 olarak duyurmuştu.
Söz konusu açıklamalarda, teyit edilen görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen "güvenilir bilgilerin" göstericilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği belirtilmişti.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.
Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:46 Fırtına nedeniyle açığa sürüklenen teknedekiler kurtarıldı
16:46 ERDOĞAN (MACRON'A TEPKİ) SON AÇIKLAMALARI HASTALIKLI ANLAYIŞIN YANSIMASIDIR (2)
16:46 Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
16:41 Isparta'da 'Komando' olan yabancı askerlere Somali'de 'Türk' usulü askeri tören
16:41 Malazgirt'te yol yapım çalışması
16:37 Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
21:25 Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek
29.11.2019 16:48:10