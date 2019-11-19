Haberler » Güncel » Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 106 - Haber

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 106

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı.

19.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:34Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 106
Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı.
Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolar sırasında en az 106 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.
İran'daki kısıtlı medya ve internet yasağına dikkat çekilen açıklamada, teyit edilen görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistler tarafından verilen "güvenilir bilgilerin", göstericilerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü gösterdiği kaydedildi.
Eylemcilerin bazı noktalarda çatılardan, bir kez de helikopterden keskin nişancılar tarafından hedef alındığı aktarıldı.
Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther'in de "Yetkililer bu acımasız ve ölümcül baskıları derhal sona erdirmeli ve insan hayatına saygı göstermelidir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.
İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.
Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binası da tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.
Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı.
İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Eski Paraguay Devlet Başkanı Cartes Brezilya'da hapse girebilir
12:11 Aksakal: "DSP, sol kavramını Türkiye'de millileştiren tek partidir" (1)
12:11 Her Gün İp Atlamanın Hiç Bilmediğiniz Faydaları
12:08 Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması
12:03 Medya Okulu'nun konuğu Artmaz
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
20.11.2019 12:13:31