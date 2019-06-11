Uluslararası Af Örgütü: Sudan güvenlik güçleri Darfur'da hala savaş suçları işliyor

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Sudan'da hükümet güçlerinin Darfur bölgesinde savaş suçları işlemeyi sürdürdüğüne dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, Darfur'da geçen yıl en az 45 köyün tamamen ya da kısmen yakıldığını bildirdi.

Örgüt, bu durumun uydu fotoğraflarında görülebildiğini vurguladı.

İnsan hakları kuruluşu Darfur'da yaşananlardan özellikle, hükümete bağlı paramiliter bir güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri'ni sorumlu tuttu.

Aynı paramiliter güç, geçen hafta da başkent Hartum'da onlarca sivili öldürmekle suçlanıyor.

Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği bu ay Darfur'un Jebel Marra bölgesindeki binlerce barış gücü askerini çekip çekmeme hakkındaki kararını açıklayacak.

Uluslararası Af Örgütü, askerlerin çekilmesi halinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin bölgede de yeni saldırılar düzenleyebileceği ve on binlerce sivilin tehdit altında olacağı uyarısında bulundu.

'Hızlı Destek Kuvvetleri'nin tüm polis faaliyetlerine derhal son verilmeli'

Örgütün genel sekreteri Kumi Naidoo, Sudan'da iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi'nin özellikle başkent Hartum'da ve Drafur bölgesinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin tüm polis faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

Cancavid olarak da bilinen paramiliter güç, Sudan'ı 30 yıl yönettikten sonra Nisan ayında darbeyle görevden alınan eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir döneminde oluşturulmuştu.

Hızlı Destek Kuvvetleri, Darfur'daki savaş suçları işlemekle itham ediliyor.

Muhalifler, paramiliter gücün Hartum'da silahsız protestoculara ateş açması sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Sudan yönetimi ise 61 kişinin öldüğünü açıklamıştı.