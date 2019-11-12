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Uluslararası Af Örgütünden Kenya polisine soruşturma çağrısı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Kenya'da polisin protesto gösterilerinde üniversite öğrencilerine yönelik sert müdahalesinin soruşturulmasını talep etti.

12.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:14Uluslararası Af Örgütünden Kenya polisine soruşturma çağrısı
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), 'da polisin protesto gösterilerinde üniversite öğrencilerine yönelik sert müdahalesinin soruşturulmasını talep etti.
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, dün başkent Nairobi'deki Jamo Kenyatta Ziraat ve Teknoloji Üniversitesindeki protesto gösterisi esnasında güvenlik güçlerinin öğrencilere yönelik şiddetinin endişe verici olduğu belirtildi.
Öğrencilerin okulda artan güvenlik problemi nedeniyle protesto gösterisi düzenlediği vurgulanan açıklamada, "Kenya Polis Servisi ve Ulusal İnsan Hakları Komisyonu bu şiddetin nedenini soruşturmalı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, göstericilere karşı polis şiddetinin durdurulması ve bu kuralı çiğneyenlerin soruşturulması gerektiği de kaydedildi.

Af Örgütü, Kenya, Güncel

Kaynak: AA

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