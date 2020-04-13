Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uluslararası Af Örgütünden Myanmar'a yasal düzenleme çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar hükümetine, ülkede fikir özgürlüğü ve protesto hakkını hedef alan baskıcı yasaları değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması çağrısında bulundu.

13.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:44
Uluslararası Af Örgütünden Myanmar'a yasal düzenleme çağrısı
Uluslararası Af Örgütü, Myanmar hükümetine, ülkede fikir özgürlüğü ve protesto hakkını hedef alan baskıcı yasaları değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması çağrısında bulundu.
Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Örgütten yapılan yazılı açıklamada, mevcut yönetimin 4 yıldır iktidarda bulunmasına rağmen çok az yasal değişiklikte bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, özellikle gazeteci ve aktivistlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında gözaltına alınmalarının endişe verici olduğuna işaret edilerek, Arakan ve Chin eyaletlerindeki internet kısıtlamasını protesto eden 5 öğrenci aktivistin de cezaevine gönderildiği hatırlatıldı.
Hükümetin parlamentoda meclis çoğunluğunu elinde bulundurdurmasına karşın baskıcı yasaları gözden geçirme ve iptal etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığına dikkat çekildi.
Açıklamada, Myanmar hükümetine, tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması, barışçıl gösteriler sebebiyle hapsedilenlere yönelik suçlamaların düşürülmesi, insan hakları savunucularını, aktivistleri ve eleştirmenleri cezaevine göndermek için kullanılan baskıcı yasaları değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen örgütün üst düzey yöneticilerinden Clare Algar, Myanmar'da yetkililere yönelik en ufak bir eleştirinin hapisle sonuçlanabileceğinin altını çizdi.
Algar, sadece fikirlerini beyan eden çevre aktivistleri, şairler ve öğrencilerin bile gözaltına alındığı ve hatta yargılandıklarını kaydetti.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Af Örgütü, Myanmar, Arakan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Uluslararası Af Örgütünden Myanmar'a yasal düzenleme çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: İngiltere'de korona nedeniyle son 24 saatte 717 kişi öldü - Haber 18:24: Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi - Haber 18:24: Koronavirüs tedbirleri - Haber 18:22: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi - Haber 18:22: İsrail uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler