Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Yapacağımız her bir dirençlilik faaliyeti, esasında sosyal ve ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacak faaliyetlerdir." dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde, "Riskten esnekliğe" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi"nin (idRc 2019) açılışı gerçekleştirildi.

Güllüoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ekonomik ve çevresel kayıpların ortadan kaldırılmasını sağlayacak faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi. Genelde, uluslararası ölçekte 1 liralık harcamanın karşılığında afet öncesi yapılan çalışmalar için 4 ila 7 liralık masrafın azaltıldığını belirten Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Amerika'da yapılan bir çalışmada, her 1 dolarlık çalışmanın karşılığında, farklı afet türlerine göre 6 dolar, 10 dolar ve 12 dolara kadar yapılan masraflar önlenmiş olur. Kurtarma faaliyetleri, binanın yıkılması gibi toplam masraf önlenmiş olur. Ülkemizde bu nokta, korunmak anlamında önemli. O yüzden yapacağımız her bir dirençlilik faaliyeti, esasında sosyal ve ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacak faaliyetlerdir. Afet yönetimi döngüsünün her bir aşaması yani 4 aşama. Bu aşamaları kısaca söylemek gerekirse afet olduktan sonraki müdahale, ondan sonraki iyileştirme, afetten hemen önceki hazırlık ve daha öncesinde yapılması gereken risk azaltma. Bu 4 aşamanın her bir kısmında yapılan faaliyetler, dirençlilik faaliyetleriyle ilişkili olsa da risk azaltma faaliyetleri dirençliliğin tamamen örtüşen alanını ifade ediyor. Neden yapmalıyız? Doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik ve çevresel kayıpların önüne geçmek adına yapmalıyız."

"Afetlerle mücadelede 1999 depremi adeta bir milat olmuştur"

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da Türkiye'nin afetlerle mücadelede dünyanın en güçlü ve etkin teşkilatlarından birine sahip olduğunu vurguladı. Afetle mücadelenin yalnızca müdahale esnasında olmaması gerektiğini anlatan Çakacak, şunları kaydetti:

"Afetlerle mücadelede 1999 depremi adeta bir milat olmuştur. 'Afetlerle mücadele sadece müdahale değildir.' diye klasik bir söz var. Marmara Depremi'nde bırakın AFAD gibi birleşik afet yönetimini, kendi görevlerini içine alan bir kurumun olmasını, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz vardı ama iyileştirmeyle görevli olan bir kuruluşumuzdu. Tabii risk azaltmayla ilgili çalışmaları vardı fakat yalnızca 3 arama kurtarma birliğimiz vardı. Bütün Türkiye'de 110 personel vardı. Diğerleri Sivil Savunma Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerden toplanıyordu. Bir savaş ortamında, cephe gerisi faaliyetleri yürütmekle yükümlü olan insanları da afetlerde kullanmaktan oluşan bir imkan ve kabiliyetlerimiz vardı ancak Marmara Depremi'nden sonra, özellikle arama kurtarma birliklerinin kurulması, AFAD'ın kurulması ve çok daha geniş boyutlu olarak görevlendirmeler yapılması, afetlerle mücadelede müdahale öncesi risk yönetimi oluşturulmasında son derece farkındalık sağladı. Son derece önemli işlerin, devletin yapması gereken düzenleyici çalışmaların yapılmasını sağladı. Afetlerle mücadelede dünyanın en güçlü, en etkin teşkilatlarının gerek devlet organizasyonları gerekse sivil toplum kuruluşları olarak sahnede olmamızı sağladı."

Vali Çakacak, Türkiye'nin müdahale ve iyileştirme konusunda dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline geldiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra, kongre kapsamında kurumlar tarafından açılan stantlar gezildi.

Törene, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Büyükkasabbaşı, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

