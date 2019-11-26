Haberler » Güncel » Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi yarın başlıyor - Haber

Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi, 27-30 Kasım'da Konya'da yapılacak.

26.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:00Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi yarın başlıyor
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi, 27-30 Kasım'da 'da yapılacak.
Ticaret Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenen zirve, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Zirve kapsamında, iş dünyasının önde gelen şirketlerinin yanı sıra esnaf ve sanatkarların ürünlerini uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulacağı fuar da düzenlenecek.
Fuarda, akademik çalışmaların yanı sıra esnaf ve sanatkarların kendi hünerlerini sergileyeceği, çocukların farklı etkinliklerle ahiliği tanıyacağı etkinliklere yer verilecek.
Zirve kapsamında yapılacak panellerde, Türkiye'nin önemli iş insanları ve akademisyenleri, ahilik kültürünün iş dünyasına yansımaları ve getirdiği başarı hikayelerini, ahiliğin geleceğin ticaretine nasıl yön vereceğini tartışacak.
Zirvenin ana sponsorları ise Ziraat Bankası, Nevşehir Belediyesi, Şekerbank, Türk Hava Kurumu ve Selçuk Ecza Deposu oldu.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:12 Ani kilo kaybına neden; Crohn hastalığı
14:12 KAMERADAKİ GASPÇI BAŞKA BİR MARKETİN KASİYERİ ÇIKTI
14:12 Spor izmir'deki tek kadın off-road pilotu takla atıyorum ama pes etmiyorum
14:12 İstanbul-küçükçekmece'de kursu protesto eden veliler adliye önünde toplandı
14:07 Başkan Fadıloğlu'ndan öğretmenlere özel armağan
14:02 Külliye iddialarının odağındaki Muharrem İnce'den açıklama: Saray'a ekmek çıkmayacak
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:35 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
18:50 MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı
17:02 Kıvanç Tatlıtuğ'un kesketli tatil pozu kısa sürede beğeni rekoru kırdı
26.11.2019 14:13:56