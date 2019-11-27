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Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ahilik kültürümüzün bir parçasıdır, bir medeniyettir.

27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:22Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ahilik kültürümüzün bir parçasıdır, bir medeniyettir. Ahilik, meslek örgütüyle sınırlandırılmış bir yapı değil, temelinde insan yatıyor. Bu yüzden ahiliğin kültür ve felsefesini hayatımızda içselleştirmemiz gerekiyor." dedi.
Turagay, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'nin açılışında, ahiliğin önemli olduğunu söyledi.
Zirvenin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turagay, şöyle konuştu:
"Ahilik, kültürümüzün bir parçasıdır, bir medeniyettir. Ahilik, meslek örgütüyle sınırlandırılmış bir yapı değil, temelinde insan yatıyor. Bu yüzden ahiliğin kültür ve felsefesini hayatımızda içselleştirmemiz gerekiyor. Ahilik, 9 asır önceden Anadolu'nun Türkleşmesini, Türklerin Müslümanlaşmasını, hepsini beraber yaşatıyor. Milli birlik ve beraberlik ruhunu da beraberinde getiriyor. Ahilik sosyal dayanışmayı, kesimler arasındaki farklılığın ortadan kaldırılmasını, dürüstlüğü ve ahlakı düstur olarak benimsemiş br felsefedir. Bu yüzden bu felsefeyi günlük hayatımızda da benimsememiz lazım."
Turagay, ahiliğin geçmişte çok önemli rol oynadığını belirterek, bu ruhu hiçbir zaman kaybetmemenin önemine dikkati çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da ahiliğin insana verilen değer olduğunu belirterek, "Ahilikte işin özü insandır. Ahilik insanın hayatına, mesleğine, çevresine, vatanına ve milletine katacağı değer demektir. " dedi.
"Ahilik sırf para kazanmak gayesiyle kurulmamıştır"
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ise ahiliğin 900 yıllık geçmişe sahip olduğunu aktardı.
Ahiliğin sıradan bir esnaf birliği olmadığını anlatan Karabacak, "Ahilik, sırf para kazanıp ticaret yapmak gayesi ile kurulmamıştır. Önce adalet, hak, ahlak, insan, vatan diyerek sıraladığı değerler ahiliğin sıradan bir teşkilat olmadığını göstermektedir." diye konuştu.
Zirvede, 4 gün boyunca iş dünyasının önde gelen şirketlerinin yanı sıra esnaf ve sanatkarlar, ürünlerini uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulacak.
Fuarda, akademik çalışmaların yanı sıra esnaf ve sanatkarların kendi hünerlerini sergileyeceği, çocukların farklı etkinliklerle ahiliği tanıyacağı etkinlikler yer alacak.
Zirve kapsamında yapılacak panellerde, Türkiye'nin önemli iş insanları ve akademisyenleri, ahilik kültürünün iş dünyasına yansımaları ve getirdiği başarı hikayelerini, ahiliğin geleceğin ticaretine nasıl yön vereceğini tartışacak.
Açılışa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları, AK Parti Konya milletvekilleri, rektörler, birçok sektörden çıraklar ve öğrenciler katıldı.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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