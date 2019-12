"Uluslararası Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması" etkinliği İzmir'de yapıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce "Uluslararası Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması" İzmir etkinliği gerçekleştirildi.İzmir Hilton Otel'de düzenlenen etkinliğe, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği Politika Geliştirme Bölüm Başkanı Neşe Kılınçoğlu ile İl Göç İdaresi İl Müdürü Hüseyin Havuz'un yanı sıra uzmanlar ve akademisyenler katıldı.İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, yaptığı konuşmada, Göç İdaresinin, Türkiye'nin en gözde kuruluşlarından biri olduğunu ve dünyada örnek alınacak hizmetler ortaya koyduğunu söyledi. Doğan, İzmir'de 150 bin kayıtlı sığınmacı ve mültecinin bulunduğunu belirterek, İzmir'de de bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ise Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması'nın ilk ayağını İzmir'de gerçekleştirildiğini belirtti.Türkiye'nin ekonomik anlamda taşın altına elini değil gövdesini koyduğunu vurgulayan Gökçe Ok, "Arasında bulunan yabancılara, uluslararası göç idaresinde 'sığınmacı', 'mülteci', 'göçmen' gibi kavramlar olmasına rağmen hukuki sığınma üzerinde asla 'yabancı' dememiş, 'misafirlerimiz', 'kardeşlerimiz' demiş bir ülke Türkiye." diye konuştu.Toplantıya Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse'nin de aralarında bulunduğu akademisyenler katıldı.Etkinlikte "Yabancıların Toplumsal Uyumları", "Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri", "Yabancıların Uyumunda Yaşanan Güçlükler ve Nedenleri" konulu oturumlar gerçekleştiridi.İzmir'de iki gün sürecek etkinliğin yarınki bölümüne ise uluslararası öğrenciler, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda bir araya gelecek.