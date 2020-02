"Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması" takvimi açıklandı

Siyer Vakfı tarafından bu yıl "Aile" temasıyla 6.'sı düzenlenen "Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışması"nın takvimi belli oldu.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın detayları, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesislerinde yapılan basın toplantısında açıklandı.

Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kıyamete kadar insanlığı ilgilendirecek bütün meselelerin, Hz. Muhammed'in hayatında karşılık bulabileceğini söyledi.

Farklı alanlarda birçok etkinlik yaptıklarına değinen Kaya, "İnsanlığın temel taşı aile. Bizim en büyük örneğimiz Efendimiz'in ailesi nasıl bir aileydi? İnşallah yarışmaya katılan arkadaşlar, Efendimiz'in o mübarek aile hayatını bu çağın insanının daha iyi anlayabileceği şekilde gündemine sokmaya çalışırlar." diye konuştu.

"Hz. Muhammed, ailelerin geleceğini ve hayatını kurtaran bir kahramandır"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İdris Serçe, "cahiliye dönemi"nde kız çocuklarının canlı canlı gömülmesini hatırlatarak, "Hz. Muhammed, ailelerin geleceğini ve hayatını kurtaran bir kahramandır. Sosyal ve görsel medyada Hz. Peygamber'in tanıtıldığı bu yarışma, gerçekten değerli bir hizmet." dedi.

Yarışmanın Danışma Kurulu Üyesi İhsan Kabil, yarışmanın her yaştan sinema meraklısının ilgisini çekmeye başladığına işaret ederek, "Aile için, Siyer Vakfının hareket noktası olan Peygamber Efendimiz'in en kıymet verdiği yapı diyebiliriz. Bugün modern hayatın değişik yansımaları nedeniyle yer yer sarsıntılar da geçiriyor aile kurumu. Bu duyarlılığa dikkat çeken bir yarışmanın ele alınması çok önemli. Yarışmaya katılacaklara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Danışma Kurulu Üyesi Yeşim Tonbaz Güler de yarışmanın 2014'ten bu yana büyük emeklerle hazırlandığını ve sinemanın aileye önem vermesinin de sevindirici olduğunu belirtti.

Danışma Kurulu Üyesi Gülcan Tezcan ise görsel sanatların genç nesle etki etmedeki öneminin altını çizerek, aile üzerine yapılan tartışmaların çözüme yönelik olmadığı, sinemanın bu açıdan daha verimli olabileceği yorumunu yaptı.

"Bu gidişatı coşkuyla takip ediyoruz"

Yapımcı ve yönetmen Mesut Uçakan da 40 yıldan fazla süredir sinemanın önemini anlatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nihayet umutlanmaya, sevinmeye başladık. Bizim bu alana kendisini veren insanımızın hala ne mağduriyetler yaşadığını bu alanda olanlar bilir. Bir sanatçının şekillenmesi kolay olmuyor. Bu anlamda müesseselerin katkısı çok önemli. Bu yüzden Siyer Vakfı'nın gidişatını coşkuyla takip ediyoruz. Rabbim çok daha büyük organizasyonlara doğru götürsün. O kadar büyüsün ki arkadaşlarımıza film çektirecek fonlar bile oluşturulsun."

Yapımcı ve yönetmen Nazif Tunç ise iyi niyetlerle başlanan birçok festivalin birkaç yıl sonra devam ettirilemez hale geldiğini dile getirdi.

Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışmasının istikametini kaybetmediğini aktaran Tunç, "Alemlere Rahmet, adı gibi uzun bir yoldur. Bunu bu şekilde sürdürmek gerekiyor. Aile insanın toplumdaki beyti, sığınağıdır. O yüzden aile dağılırsa her şey dağılır." değerlendirmesini yaptı.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde en iyi kısa filmlere yirmibeşer bin lira

6. Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışmasının takvimini ve ödüllerini ise Genel Koordinatör Cemil Nazlı açıkladı.

Yarışmanın her yıl başka bir temayla eser kabul ettiğini belirten Nazlı, bu yıl yarışmaya "Kurmaca", "Animasyon" ve "Senaryo" kategorilerine ilave olarak "Belgesel" kategorisinin eklendiğini ifade etti.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere her kategorinin en iyisine ödül verileceğini anlatan Nazlı, toplamda 100 bin lira tutarında ödül dağıtılacağını duyurdu.

Yarışma kapsamında ön değerlendirme, ulusal ve uluslararası ana jüriler ile onur konuğu, takvim süreci içerisinde son katılım tarihine kadar peyderpey açıklanacak.

Hz. Muhammed'e ithaf edilen ve uluslararası olarak tertip edilen yarışmada ulusal ve uluslararası kategorilerde en iyi kısa filmlere yirmibeşer bin lira verilecek.

Her iki alanda belgesel ve animasyon kategorilerinde kazananların onar bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada, en iyi kısa film senaryosunun kazananlarına ise beşer bin lira takdim edilecek.

Başvuruları internet üzerinden 31 Ekim'e kadar yapılabilecek yarışmanın gala haftası etkinlikleri 1-5 Aralık, gala ve ödül töreni ise 5 Aralık'ta yapılacak.

